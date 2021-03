Le banche raccolgono l’assist Bce: «Le moratorie vanno prolungate» (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

22 mar 2021 ore 07:16

Christine Lagarde ha parlato per la prima volta dell'esigenza di non sospendere le misure messe in campo dagli stati dell'area euro per fornire supporto all'economia. Almeno finché la ripresa "non sarà da considerarsi solida".

Secondo quanto riportato da Laura Serafini su Il Sole24Ore di sabato, la presidente della Bce si sarebbe espressa in particolare sulle moratorie. Per lei le "misure di bilancio straordinarie che sono state avviate dagli Stati UE, sia quelle discrezionali, sia quelle aggiuntive, come le moratorie, non dovrebbero essere eliminate prima che la ripresa sia diventata sostenibile".

L'Eba ha fissato le regole che richiedono una valutazione dei crediti quando sono in moratoria, con la prospettiva di riclassificarli a deteriorati. A poco però, secondo Abi, servirebbero queste misure sospensive di tre mesi, prorogate con vincoli e paletti. L'obiettivo, per loro, sarebbe dunque quello di stabilire che le moratorie concesse per legge non sono misure di "forbearance" tipiche.

