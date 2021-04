Lagarde: «Bce, gli aiuti restano». Ma la vera partita si decide a giugno (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

23 apr 2021 ore 07:25

Quando ieri sera la presidente francese della Bce Christine Lagarde ha terminato la sua conferenza stampa post consiglio direttivo l'incertezza sugli aiuti all'economia dopo il 10 giugno non si è sollevata. Lo afferma un articolo di Federico Fubini per il Corriere della Sera. Così si teme una ricaduta nel passato, e una chiusura dei rubinetti del sostegno economico troppo anticipata.

La numero uno di Francoforte è consapevole del rischio e tranquillizza sul fatto che una ritirata delle attuali politiche sarebbe "prematura" e "resta un lungo cammino prima di poter attraversare il ponte della pandemia".

L'incertezza su ciò che accadrà in giugno, però, rimane. Il grande stimolo di bilancio americano ha fatto salire i tassi anche in Europa. Per contrastare l'aumento la Bce a marzo aveva promesso un significativo aumento nel ritmo degli acquisti di titoli per i successivi tre mesi, ovvero fino a giugno. Tuttavia le promesse si sono tradotte in un'accelerazione decisamente limitata, che non ha fatto abbassare i tassi.

