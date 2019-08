La finanziaria di Tria. Taglio agli sconti fiscali e deficit sotto l’1,8% (La Repubblica)

5 ago 2019 ore 07:22

Il quotidiano riporta le intenzioni del Ministero dell’Economia sulla prossima legge di bilancio da presentare entro il prossimo 30 settembre. Il Tesoro, che punta a un rapporto deficit/Pil sotto l’1,8% e a disinnescare le clausole Iva, intende mettere mano ai 23 miliardi di euro delle cosiddette "tax expenditures", ossia tutti e benefici e le agevolazioni fiscali. Un altra manovra sarebbe quella di dirottare gli 80 euro di Renzi su quella l’esecutivo chiama “flat tax”.

La Repubblica ricorda che “mettere mano alle tax expenditures non è un intervento indolore”. Farlo è, di fatto, un aumento delle tasse visto che i contribuenti pagheranno di più. L’idea sarebbe quella di concentrarsi in primis sui dieci miliardi di benefici per la prima casa, poi sulle spese sanitarie. “Capitoli, insomma, con un impatto politico-elettorale immenso”.

