La Cassazione boccia le unit linked. Assicuratori contro: polizze come le altre (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

8 mag 2018 ore 07:21

Il quotidiano riporta quella che potrebbe essere una sentenza decisamente importante per il mondo assicurativo. Lo scorso 30 aprile la Cassazione, confermando una sentenza della Corte d’Appello di Milano, ha considerato le unit linked come degli investimenti finanziari puri e non come polizze a tutti gli effetti. Questa sentenza, secondo quanto scrive La Repubblica, “rischia di eliminare il trattamento fiscale privilegiato per un prodotto molto diffuso”. Il quotidiano riporta alcuni dati Ania, che indicano che “nel 2017 le nuove polizze unit linked sono state un po’ più della metà rispetto alle nuove polizze tradizionali, quasi 28 miliardi”.

