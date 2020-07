L'Unione disunita cerca nuovi equilibri

Coesione da ricostruire chiarendo meriti e demeriti di tutti. Momento critico. Discussione necessaria. Possibili proposte sui Rebates

A cura di Antonio Mansueto

Il problema non è solo il Recovery Fund. I punti sospesi sono molti.

Negoziati difficili. Unione disunita. Per fatalità, non trovo colpevoli. Gruppi di paesi con situazioni ed esigenze diverse, dimentichi della forza derivante da una unione, non convergono. Ogni paese ha i suoi meriti, ma anche i suoi demeriti.

Un nodo è la salute delle finanze pubbliche. La salute economica di una nazione è solo parzialmente legata a quella della sua pubblica amministrazione, ma un debito pubblico insostenibile può causare il tracollo di un intero sistema economico pubblico-privato. Il gioco delle tre carte (pubblico, imprese e privati) è complesso.

Uno Stato che spende bene le sue risorse è la guida per una economia efficace. I paesi del nord Europa sono un esempio di spesa pubblica accorta. Perché, prima dell'avvento dell'euro, le amministrazioni pubbliche dei paesi del sud Europa non hanno investito altrettanto bene le loro risorse, caricandosi di un fardello di debito non ripagato da nuovi introiti, che di solito arrivano da buoni investimenti.

Dagli anni 90, tuttavia, se guardiamo all’Italia, si tratta di un paese che ha espresso i più alti avanzi primari di bilancio, quindi in questo senso un paese virtuoso, da quel momento. Ma non abbastanza per ridurre il debito, per circostanze esterne e forse per qualche occasione d’oro persa nei primi anni dopo il 2000.

L’Euro è nato integrando paesi con diversi livelli di debito pubblico. Ai paesi con debito più elevato è stato richiesto di rientrare dal debito gradualmente. Allo stesso tempo, a tutti i paesi dell’eurozona è stato imposto di non spendere oltre un limite fisso delle loro entrate.

Per evitare eccezioni a questo criterio, sono state richieste politiche di riduzione dei costi pubblici e aumenti delle imposizioni fiscali. Ciò era finalizzato proprio a migliorare la qualità della spesa pubblica di tutti i paesi europei: era giusto.

Tuttavia nelle riforme europee è mancato un passaggio importante: non esiste unione fiscale. Pertanto, esiste tra i paesi europei una competizione fiscale. Ma questa, visti i vincoli di una moneta unica, non è una competizione ad armi pari.

I paesi con imposizione fiscale più leggera, infatti, riescono, nel rispetto delle norme europee, ad avere fiscalità più convenienti e sottrarre imprese e introiti agli altri paesi. Si tratta di un errore del complesso di regole europeo, dal momento che causa riduzione di entrate proprio ai paesi che ne necessitano per ridurre il proprio debito.

Le “riforme” richieste ai paesi più indebitati si traducono purtroppo in una riduzione del sostegno all’economia privata e riduzione del welfare, nella conseguente perdita di entrate fiscali ad opera di altri paesi dell’Unione Europea, nonché nella minor competitività del sistema economico che non gode più del sostegno pubblico. Il sistema economico perde competitività e ciò riduce ulteriormente il PIL e quindi le entrate di tali Stati. Peggio, i tassi di interesse di tali paesi risentono del rischio maggiore del debito pubblico, pertanto le incolpevoli imprese nazionali (lo svantaggio non tocca le multinazionali) di tali paesi sono svantaggiate anche nel reperire risorse finanziarie. E, naturalmente, i paesi con debito maggiore non possono utilizzare la leva monetaria o valutaria per ridurre il peso del debito, stanti le norme imposte dalla partecipazione all’Euro. Un serpente che si morde la coda.

Le medie imprese dei paesi a più alto debito si trovano in Europa a fronteggiare una competizione, a parità di valuta e con mercato unico, svantaggiate a priori. Una grave distorsione del mercato unico, tanto più grave quanto causata dalle norme della stessa UE.

Ci si aspettava che l’euro fosse solo un passo un po’ anticipato per giungere a un governo dell’economia e della moneta in Eurozona completi, e che l’armonizzazione fiscale in Europa fosse imminente.

In questa situazione, è il caso di presentarsi in Europa chiedendo “aiuti” per l’Italia? O piuttosto occorre chiedere un sistema più equo, che restituisca alle imprese dei paesi indebitati la possibilità di competere senza uno svantaggio a priori con le altre imprese della UE ed extraeuropee? Ma occorre impegnarsi a migliorare sempre di più l’efficienza della nostra amministrazione pubblica. Anche questo punto è scottante, e tocca all'Italia. Due piatti della bilancia.

Esistono poi paesi dell’est Europa che ancor oggi devono ricevere risorse perché sono più poveri. Ebbene. Essere entrati in Eurozona con un debito pregresso elevato è forse una colpa maggiore di essere entrati in Europa con un sistema economico povero, come i paesi dell’est europa?

Entrambe le disfunzioni, sono dovute a ragioni storiche. Entrambe le categorie, paesi dell’est e paesi del sud, aiutate o tollerate, devono essere sempre più indirizzate verso il cambiamento di abitudini del settore pubblico. Ma nel frattempo, causando tagli non ben finalizzati, le economie reali di tali paesi sono state colonizzate dalle imprese dei paesi forti europei ed extraeuropei. Il gioco delle tre carte. Era previsto?

Dall’avvio dell’euro l’Italia è paese virtuoso quanto ad avanzo primario del bilancio pubblico. Significa che, prima di pagare interessi e rimborso del debito, l’Italia è un paese che spende poco, che ha un bilancio rigoroso. Anche se occorrerebbe verificare la qualità dei tagli e degli investimenti, questo è uno sforzo imponente. Lo Stato può certamente ancora migliorare la sua efficienza, ma intanto, tagliando indiscriminatamente, l’economia reale e la popolazione soffrono un trattamento sempre più sfavorevole rispetto ai cittadini e le imprese di altri paesi. Ed i cittadini percepiscono un'Unione Europea che genera diseguaglianze.

Ora, esistono possibili correttivi a questa situazione?

Partiamo dall’osservare come negli ultimi mesi la UE si sia mossa, sia pure in modo disunito, verso una giusta direzione. Nei precedenti articoli, avevamo sottolineato la necessità di una più matura leva monetaria in eurozona, cosa che, contro molte aspettative, sta attuando la BCE. Il concetto è sacrosanto: la politica monetaria deve essere trasmessa in modo non diseguale nei paesi dell’eurozona. Da qui la necessità di ampliare il piano di QE, che attraverso l’acquisto di titoli pubblici sul mercato, cerca di ridurre gli spread tra i tassi applicati dal mercato ai vari paesi europei. Il fatto che gli acquisti di BTP servono a garantire questo principio ineludibile, e non a favorire il “figliol prodigo” come analisi ideologiche cercano di dire al pubblico europeo. Se non si accetta questo principio, si ricusa la moneta unica.

Il Recovery Fund con contributi a fondo perduto agli investimenti è un altro sistema necessario e importante. Possibilmente semplice e facilmente utilizzabile. Chiariamo: devono esistere dei meccanismi di controllo degli investimenti a cui tali fondi sono destinati, per un concetto di efficacia dell’investimento e del rilancio. E in questo, come italiano, gradisco un controllo. Il rilancio dell'Unione Europea è necessario anche rispetto ai mercati internazionali.

Il Recovery Fund occorre non solo per aiutare i paesi più colpiti dall’epidemia, ma anche per riequilibrare lo squilibrio competitivo causato in questi 20 anni dall’eurozona incompiuta.

Stanti le forze che generano aumento di diseguaglianze, la UE si disgregherà se non funziona un piano di rilancio.

Si mira ad una unione federale? Probabilmente no, ma, con una moneta unica e un mercato unico, è necessario avere un fisco unico e un debito unico. Almeno il debito per la parte incrementale di investimenti che nasce da fatti avvenuti dopo la nascita dell’euro e non causati da mala gestione di questo o quel paese nel passato. Ed anche i sistemi pensionistici si debbono armonizzare sul presente correggendo gradualmente gli eccessi passati. E non ha senso che ogni paese con la stessa moneta che non può governare si debba indebitare a tassi diversi. Altrimenti, addio Euro, e mercato unico in ritiro, con forze disgreganti in potenziamento.

La UE, nella pandemia, raccogliendo le voci dei tanti che si levavano in questa direzione, si è mossa inopinatamente e a fatica, ma rapidamente, verso un rafforzamento, se tutto andrà in porto correttamente dopo i difficili negoziati in corso. Ma accadrà?

Per aiutare questi negoziati, occorre riconoscere i meriti diversi dei diversi paesi, inclusi i “frugali”, e comunque è lecito proporre certi correttivi al sistema iniquo venutosi a creare per la mancanza di riforme europee.

Teniamo pure sotto sorveglianza con meccanismi condivisi i sistemi previdenziali.

Teniamo però conto che vari paesi ricevono sconti (Rebates) ai loro contributi al bilancio europeo, in ragione del fatto che pagano più di quanto ricevono in termini di contributi. Non è sbagliato, anche se non si tiene conto dei rievanti vantaggi economici che questi paesi ricevono dal partecipare alla UE alle regole attuali, rispetto ad altri.

E quindi, dopo aver spinto con gli scorsi interventi per l’utilizzo corretto della leva monetaria e dei fondi europei, ecco tre idee che penso utile sottoporre alle riflessioni di tutti:

I paesi che subiscono la concorrenza fiscale di altri paesi europei, non equa, ma consentita dalla stessa Unione Europa, hanno diritto ad un “risarcimento” in termini di sconto (rebate) nei loro versamenti al bilancio europeo. I paesi che hanno un avanzo primario più elevato, hanno diritto a un “premio” in termini di riduzione (rebate) del contributo al bilancio europeo. I paesi che non riescono ad utilizzare i fondi a loro destinati, possono negoziare sconti (rebate) sui versamenti in Europa, rinunciando ai fondi che non è stato possibile utilizzare, chiarendo i motivi per cui non è stato possibile utilizzarli.

Non è qui possibile aprire il discorso sui fondi inutilizzati per capire quanto siano complessi e quanta sia la colpa di chi come l'Italia non riesce ad utilizzarli. Ma, purtroppo, anche questo tema va sui piatti della bilancia e va chiarito.

Comunque la fase in cui tutti hanno guadagnato partecipando al mercato unico è tramontata, e oggi tutti fanno i conti di chi guadagna di più e chi meno, e per colpa di chi e cosa. Equiparare i vantaggi vuol dire continuare a prosperare tutti insieme. Non farlo è un grande rischio di perdere il grande vantaggio comune. Ma occorre che tutti si rimbocchino le maniche e si diano da fare: sud, est, ovest e nord, per dirla tutta.

E per finire, nel gioco delle parti facciamo attenzione, perché all’impresa avvantaggiata (europea o straniera) potrebbe far comodo far sì che gli Stati del sud sprechino risorse pubbliche per vedere poi imposti tagli e vedere indebolite le imprese del sud in questo gioco al massacro, facili prede stanche e deluse.

E’ la politica economica che deve sancire e applicare il principio di equità in base al quale, giocando al gioco delle tre carte e crescendo gli uni ai danni degli altri si finisce nel medio termine per impoverirsi tutti e prestarsi ad attacchi esterni non amichevoli e, invece, crescendo tutti insieme, tutta l’Unione Europea cresce.

Ben venga una trattativa estenuante che scavi in profondità per ricostruire le fondamenta della UE.

