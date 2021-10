L’ultimo volo di Alitalia: dal marchio a Millemiglia, i dossier aperti di Ita (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

14 ott 2021 ore 08:11

Alitalia chiude i battenti dopo 1.627 giorni di amministrazione straordinaria e 1,8 miliardi di soldi pubblici confluiti nelle sue casse. Secondo quanto riportato da Leonard Berberi per il Corriere della Sera, Alitalia scompare per ricomparire con un altro nome e un'altra società pubblica: Italia Trasporto Aereo (ITA), la quale "si doterà degli stessi aerei, della stessa livrea, delle stesse divise, dello stesso codice di volo, dello stesso identificativo di biglietto e, con ogni probabilità, dello stesso brand". Quest'ultimo è proprio uno dei nodi che rimangono da sciogliere: dopo alcune frizioni, vertici di Ita e commissari "sarebbero alle battute finali della trattativa dopo che le due fasi della gara sono andate deserte", affermano alcune fonti ministeriali al Corriere. L'altro nodo è quello di MilleMiglia, il programma fedeltà di Alitalia con in pancia 45 miliardi di miglia accumulate per 6,1 milioni di iscritti, e di cui non è chiaro il destino prossimo.

L'ultimo volo di Alitalia è previsto oggi in decollo da Cagliari in arrivo a Roma-Fiumicino. La newco ITA, invece, decollerà il 15 ottobre 2021 a Milano con un volo Linate-Bari.

