L’Ue insiste: “L’Italia voti il Mes”. Stallo sul nuovo Patto di Stabilità (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

14 mar 2023 ore 07:29

L'Italia non ha ancora dato il via libera al Mes, il Meccanismo Europeo di Stabilità, ovvero un fondo istituito al fine di affrontare le emergenze finanziarie. L'Eurogruppo sollecita dunque l'esecutivo proprio nelle giornate in cui i rischi di un nuovo rovescio finanziario si materializzano sotto forma del fallimento di Signature Bank e Silicon Valley Bank.

Secondo quanto riportato da Claudio Tito per La Repubblica, inoltre, l'incontro dei 27 ministri finanziari segna anche il concludersi delle riforme del patto di stabilità. In particolare la Germania non sembrava soddisfatta dell'ultima bozza in circolazione, e nemmeno l'Olanda.

In assenza di un nuovo accordo, dunque, potrebbero tornare a valere le regole vecchie.

