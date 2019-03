L’Ue apre ai rimborsi per i risparmiatori truffati dalle banche (La Repubblica)

27 mar 2019 ore 07:32

Il quotidiano aggiorna sulla vicenda legata agli indennizzi ai risparmiatori italiani che hanno perso i loro soldi nelle obbligazioni subordinate e nelle azioni delle due banche venete e delle quattro del Centro Italia finite in risoluzione negli anni scorsi.

La commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager ha confermato ieri che si sta lavorando per consentire il versamento di risarcimenti veloci, senza obbligo di fornire una complessa documentazione. In altre parle la Vestager sarebbe "pronta ad accettare l’indennizzo automatico per i casi più eclatanti".

Secondo La Republica rimane, a questo punto, l’incertezza sui tempi: la prossima mossa è però del governo italiano.

