Italia, Goldman vede il pil a -11% (MF)

MF ha pubblicato i dettagli di uno studio elaborato da Goldman Sachs che ha aggiornato le prospettive di crescita delle principali economie europee nei prossimi esercizi, in conseguenza all’epidemia da coronavirus. “Ci aspettiamo una forte contrazione della crescita europea ma l'incertezza sulle nostre previsioni sono molto elevate data l'insolita tipologia e la magnitudo dello schock in corso”, hanno puntualizzato gli esperti.

Secondo Goldman Sachs, il Pil italiano dovrebbe subire un tonfo dell’11,6% nel 2020 per poi rimbalzare del 7,9% l’anno successivo. Parallelamente il Pil europeo dovrebbe registrare una contrazione del 9% nell’esercizio in corso, per poi crescere del 7,8% nel 2021.

