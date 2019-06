Italia, anche i governi Ue chiedono la manovra bis (La Repubblica)

12 giu 2019 ore 07:47

Il quotidiano scrive che i governi dell’Unione Europea concordano con la Commissione Europea sul fatto che una procedura d’infrazione sul debito italiano è giustificata. Questo sarebbe emerso dalla riunione dei rappresentanti dei ministeri delle Finanze europei, che avrebbero fornito il loro appoggio politico alla scelta di Bruxelles “di ingabbiare la voglia di deficit di Salvini e Di Maio, pulsione capace di mettere a rischio la zona euro”.

Tuttavia, secondo La Repubblica, non ci sarebbe stata una chiusura a una trattativa in extremis. Per riuscire a portarla in porto, però, il premier Giuseppe Conte e il ministro del Tesoro Giovanni Tria “dovranno mettere in campo quelle che le capitali definiscono misure necessarie”.

