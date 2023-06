Ita-Lufthansa, via libera dalla Corte dei Conti (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

19 giu 2023 ore 07:15

Secondo quanto riportato da Giorgio Pogliotti per Il Sole24Ore di sabato 17 giugno, la Corte dei Conti avrebbe registrato l’atto di approvazione dell’accordo per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways a Deutsche Lufthansa.

Il contratto, firmato nella giornata di venerdì anche dal Mef, prevede per il biennio 2023-2024 l'acquisizione da parte di Lufthansa del 41% del capitale sociale di Ita Airways con un investimento di 325 milioni di euro destinato all’aumento di capitale. Inoltre, il piano inustriale 2023-2027 che prevede una crescita dei ricavi dai 2,5 miliardi di euro nel 2023 a 4,1 miliardi di euro nel 2027.

Il processo di acquisizione di Ita avverrà in tre fasi: la prima, con l'acquisizione del 41% del capitale, focalizzandosi sull'obiettivo che entro il 2025 Ita si trasformi in una compagnia redditizia. A quel punto il vettore tedesco potrà esercitare l'opzione di acquisto di un ulteriore 49%. La terza fase sarà prevedibilmente dal 2028, con l'opzione per l'acquisizione dell'ultimo 10% di capitale di Ita.

Allo stato attuale, nonostante i piani in corso, su Ita grava il problema del migliaio di cause pendenti "presentate dagli ex dipendenti di Alitalia posti in Cigs che chiedono di essere assunti da Ita Airways". Sebbene i giudici abbiano rigettato oltre 650 cause, il Tribunale di Roma ha dato ragione ad alcuni lavoratori, creando un importante precedente che potrebbe mettere in discussione la discontinuità tra Ita e Alitalia, a quel punto in base agli accordi presi Lufthansa potrà esercitare il diritto di recesso.

