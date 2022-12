Ita, in dirittura l’esame Lufthansa (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

16 dic 2022 ore 07:46

La conclusione della due diligente è alle porte, spiega Giorgio Pogliotti del Sole24Ore, e si capirà presto quale decisione sarà presa da Lufthansa sull'acquisizione della quota di Ita Airways. Proseguono intanto le sessioni tecniche, con continui scambi di email.

Già dalla prossima settimana il vettore tedesco potrebbe avere tutti gli elementi per produrre una decisione e sciogliere le riserve. L'interesse è confermato dal ceo Carsten Spohr che in un’intervista a Die Zeit ha sostenuto che «l’Italia è uno dei mercati più importanti per noi, è economicamente forte e una destinazione turistica attraente».

Il Governo vuole trovare una soluzione entro il 2022, sebbene per il closing e il passaggio all'Antitrust potrebbero volersi ancora altri 4-5 mesi. L'iniezione di 400 milioni - serviti per pagare il carburante e le opzioni sui nuovi aerei - effettuata dallo Stato potrebbe essere l'ultima, in questo caso. A quel punto Ita dovrà contare solo sulle sue forze.

