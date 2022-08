Ita, così le due offerte d’acquisto. La compagnia vale 950 milioni (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

24 ago 2022 ore 07:29

Il futuro di Ita Airways è gravato dal forte dilemma del Tesoro: meglio una partecipazione maggiore nella Ita che verrà, con minori guadagni, o viceversa? Secondo quanto riporta Leonard Berberi per il Corriere della Sera il 23 agosto sarebbero state aperte le buste con le nuove offerte vincolanti dei due potenziali acquirenti per l'ex Alitalia: MSC-Lufthansa e il fondo Certares. Nel corso della giornata del 24 agosto, ci si aspetta un primo vertice al dicastero per fare il punto sulla privatizzazione. Entrambe le proposte attribuiscono a Ita un enterprise value di 950 milioni di euro. Dal punto di vista degli addetti ai lavori, quella di MSC-Lufthansa - che vuole rilevare l'80% della compagnia, lasciando il 20% in mano al Tesoro - sarebbe in pratica una privatizzazione. Quella di Certares, la quale vorrebbe mantenersi tra il 55-57% della partecipazione in Ita, sarebbe una co-gestione.

MSC ribadisce invece l'indisponibilità a cedere la libertà imprenditoriale allo Stato italiano, giudicando il proprio piano come "molto ambizioso" e capace di funzionare solo in un regime di "gestione apolitica". La novità appresa dal Corriere della Sera è il "premio sul 20% del Mef che verrebbe riconosciuto allo Stato al momento della dismissione pubblica se si raggiungono risultati economici migliori del business plan". Con queste stime, il differenziale economico tra le due proposte salirebbe da 210 a 310 milioni di euro.

