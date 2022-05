Ita, al Mef spunta l’idea Air France. La vendita rischia i supplementari (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

27 mag 2022 ore 07:41

Secondo quanto riportato da Leonard Berberi per il Corriere della Sera, gli advisor del ministero dell'Economia starebbero richiedendo maggiori dettagli sulle offerte vincolanti per la privatizzazione di ITA Airways inviate pochi giorni fa da MSC-Lufthansa e dal fondo Certares.

Sempre nel Tesoro, però, ci sarebbe qualcuno che sta valutando il coinvolgimento diretto di Air France accanto al fondo Certares - ma si tratterebbe di un'operazione fuori tempo massimo che potrebbe rallentare ulteriormente le procedure. Le fonti dirigenziali all'interno del MEF propenderebbero per questa ipotesi perché "consentirebbe di fatto una cogestione pubblico-privato di Ita, anche se il decreto stabilisce per lo Stato un ruolo non di controllo".

Al momento, l'offerta di Certares è stata classificata come inferiore, finanziariamente e industrialmente, rispetto a quella di MSC-Lufthansa. Del resto, Certares non ha un socio industriale, ma propone a ITA delle partnership commerciali con Air France e Delta Air Lines.

