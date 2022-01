Ita Airways: Lufthansa e Msc, ingresso in due tempi (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

26 gen 2022 ore 07:29

Secondo quanto riportatoda Leonard Berberi per il Corriere della Sera, la bozza di lavoro pensata da Msc e Lufthansa per Ita Airways si basa su due elementi: il primo riguarda la privatizzazione della compagnia ad opera del colosso marittimo, con una quota del Tesoro a supporto commerciale della società tedesca. Il secondo punto, sempre rivelato dalle fonti del Corriere e in previsione tra il 2023 e il 2024, prevede l'ingresso di Lufthansa nel capitale.

Il consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi il 26 gennaio 2022 e discutere della manifestazione di interesse pervenuta al consiglio di Ita che dovrebbe valere tra gli 1,2 e il 1,4 miliardi di euro. Obiettivo dell'Italia è quello di avviare le pratiche prima che gli equilibri del Governo mutino ancora.

Le questioni da risolvere non mancano: tra rami aziendali ora in Alitalia, l'handling e la manutenzione, e l'investimento dei tedeschi, i quali apprezzano la conduzione "famigliare" di Msc in grado di prendere sempre decisioni veloci. Obiettivo di Lufthansa è quello di lasciar gestire la privatizzazione a Msc, e solo a questo punto entrare nell'azionario.

