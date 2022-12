Ita, accordo con Lufthansa entro gennaio. Il nodo low cost (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

29 dic 2022 ore 07:33

Secondo quanto scrive Leonard Berberi per il Corriere della Sera, ci sarebbe un primo accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa per l'ingresso in minoranza in Ita Airways. L'accordo prevederebbe la privatizzazione dellla compagnia italiana, con Lufthansa che otterrebbe il 40% del capitale dopo la ricapitalizzazione.

"Il MEF fa filtrare che sta seguendo con attenzione e riservatezza il dossier", ha segnalato Leonard Berberi.

Tra i principali obiettivi del gruppo europeo, c'è sicuramente il tentativo di contenere la forte espansione delle compagnie low cost in Italia, con Ryanair, in primis, che ad oggi concorre al 55% delle rotte operate da Ita.

