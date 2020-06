Istat: l’economia calerà dell’8,3%. Il rimbalzo del 2021? Sarà parziale (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

9 giu 2020 ore 07:55

I dati economici del 2020 non sono confortanti, ma nel 2021 il Pil tornerà a crescere. Questo è il focus dell'articolo di Claudia Voltattorni sul Corriere della Sera che evidenzia come il primo trimestre di quest'anno sarebbe stato negativo su tutti i fronti registrando un Pil in calo del 5,3%.

Secondo le analisi dell'Istat riportate dal quotidiano, "dopo una flessione ulteriore nel secondo trimestre, la ripresa delle attività di produzione e consumo è attesa sostenere un miglioramento del clima economico con un effetto positivo sul Pil previsto in aumento nel secondo semestre dell’anno. Tanto che il percorso di ripresa previsto rafforzarsi nei prossimi mesi produrrà effetti positivi nel 2021."

L'istat riporterebbe anche gli ultimi dati sulla fiducia che confermerebbero un attuale quadro generale di difficoltà.

