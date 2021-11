L’Irpef da riformare: con il taglio dell’aliquota risparmi fino a 540 euro (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

1 nov 2021 ore 07:40

Tra Parlamento, governo e parti sociali è aperto il confronto sul taglio delle tasse. “Otto miliardi di dote andranno al taglio Irpef, con l’obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive ma si punta anche a una riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero l’Irap”, scrive Raffaele Ricciardi su La Repubblica.

Sul primo punto, le ipotesi che è possibile leggere sul quotidiano parlano di tagli in arrivo per i redditi compresi tra i 28mila e i 55mila euro. Una riduzione dell’Irpef di 2 punti percentuali significherebbe 340 euro in più all’anno per chi si trova al centro dello scaglione. Il risparmio sarebbe invece di 540 euro per chi si colloca, con il proprio stipendio annuo, nel segmento superiore dell’intervallo considerato. Nessuno sconto invece per chi ha un reddito di 25mila euro.

