Irpef, chi perde e chi guadagna. Ai dirigenti il beneficio maggiore (La Repubblica)

28 dic 2021 ore 11:06

Un recente studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio ha simulato l'impatto che avrà la revisione degli scaglioni dell’Irpef e delle detrazioni sulle diverse fasce di reddito. Secondo quanto scrive Raffaele Ricciardi su La Repubblica, due terzi dei contribuenti possono festeggiare queste modifiche, "in particolare se hanno redditi medio-alti".

L'articolo evidenzia come "il mix di interventi — riduzione da 5 a 4 scaglioni, taglio di cinque punti delle due aliquote centrali dal 27 al 25% e dal 38 al 35%, revisione delle detrazioni con incorporazione del bonus da 100 euro — elimina importanti distorsioni, come il picco di aliquota marginale al 60% per i redditi tra 35 e 40mila euro".

Ma quanto si potrebbe "risparmiare"? La riduzione del peso del fisco dovrebbe essere mediamente pari a 264 euro a testa per 27,8 milioni di contribuenti, due terzi del totale. Ci sarebbe invece un terzo della popolazione indifferente alle misure e un 1% che andrebbe incontro a un lieve incremento d’imposta.

