Intesa sul Superbonus. Manovra al voto finale (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

22 dic 2021 ore 07:45

La commissione Bilancio del Senato ha approvato nelle scorse ore la manovra per il 2022. La prima finanziaria da 30 miliardi del governo Draghi passerà ora alla Camera, per effettuare la ratifica tra 27 e 30 dicembre 2021.

Secondo quanto riportato da Valentina Conte per La Repubblica, dopo lunghe trattative si è giunti a un accordo anche sul Superbonus. I tre vincoli posti dal governo sul superbonus 110% sulle villette sono saltati: tetto Isee, prima casa e Cila. Il Superbonus sarà inoltre esteso a Rsa, ONLUS e abitazioni dotate di teleriscaldamento. Il decreto antifrode non si applicherà ai lavori sotto i 10mila euro.

Tra le altre novità dell'ultimo minuto, troviamo anche "la multa da mille a 6 mila euro ai datori che non pagano gli stage, 60 milioni in due anni per le lavoratrici a part-time verticale ciclico, 4 milioni in più in due anni al fondo alimentare per gli indigenti, 5 milioni per diagnosi, cura e studio della fibromialgia".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.