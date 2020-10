Intelligenze artificiali e robotica: sono loro il futuro dell'economia?

di Redazione Lapenna del Web

20 ott 2020 ore 10:54

Stando a quanto riportato da un'analisi di Karen Kharmandarian - Senior Portfolio Manager del fondo Thematics Ai and Robotics (affiliata di Natixis IM) - le difficoltà generalizzate dell'economia lasciano comunque spazio a motori di crescita che trascendono i confini geografici e le capitalizzazioni. Per esempio, secondo l'esperto, i settori di intelligenza artificiale e robotica sono destinati a svilupparsi grazie all'accelerazione digitale dei settori industriali. In particolare, l'analisi fa riferimento alle attività cicliche, le quali beneficerebbero di nuovi modelli di produzione.

Intelligenza artificiale e robotica rappresentano, secondo l'analisi, una combinazione perfetta tra vantaggi significativi in termini di accelerazione e costi in rapida diminuzione - fattori che, messi insieme, riescono quasi a ignorare le problematiche legate all'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

