Inps, oltre 1,3 milioni di persone con il Reddito di Emergenza

Importo medio a famiglie 543,71 euro

di Redazione Soldionline

24 ago 2021 ore 13:53

A cura di Labitalia/Adnkronos







Per quanto riguarda il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 12, comma 1, decreto-legge 41/2021 i nuclei percettori ammontano a 573.007, con 1.303.750 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 543,71 euro. Lo indica l'Inps sul sito.Per il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 82, decreto-legge 34/2020, i nuclei percettori ammontano a 292.150, con 702.642 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 558,67 euro.

Per il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 23, decreto-legge 104/2020 e dell’articolo 14, comma 1, decreto-legge 137/2020, i nuclei percettori ammontano a 254.755, con 584.573 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 550,49 euro. Per il Reddito di Emergenza ai sensi dell’articolo 14, comma 2, decreto-legge 137/2020, i nuclei percettori ammontano a 81.502, con 168.169 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 519,69 euro. La distribuzione geografica delle domande pervenute rispecchia quella già osservata per il Reddito di Cittadinanza: maggiore concentrazione nelle regioni del Sud e delle Isole, a seguire le regioni del Nord e infine quelle del Centro.

Da gennaio a luglio 2021 hanno presentato una domanda di Reddito/Pensione di Cittadinanza all’Inps 849.200 nuclei familiari. E' quanto si legge nel sito dell'Inps. Il numero totale dei nuclei percettori di Rdc/PdC ammonta a 1.655.343. Il numero di quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole ammonta a 999.473, seguito da quello dei nuclei residenti nelle regioni del Nord, pari a 391.630, e da quello dei residenti nel Centro, pari a 264.240. Hanno percepito il Reddito di Cittadinanza 1.499.228 nuclei, con 3.550.342 persone coinvolte e un importo medio a nucleo pari a 579,01 euro. I nuclei percettori di Pensione di Cittadinanza sono stati invece 156.115, con 176.771 persone coinvolte e un importo medio di 267,29 euro.