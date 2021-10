Inps: continua crescita contratti, +20% in primi 7 mesi

I dati dell’Osservatorio sul Precariato

di Redazione Soldionline

21 ott 2021 ore 12:56

A cura di Labitalia/Adnkronos

Continua la crescita dei contratti nel 2021: +20% nei primi sette mesi, spinta da stagionali e somministrati. Positivo anche il saldo annualizzato, a luglio +605.000 contratti complessivi, per il Tempo indeterminato +170mila posizioni rispetto a luglio 2020 e +393.000 su luglio 20191. E' quanto rileva l'Osservatorio sul Precariato dell'Inps. Nel 2021 la crescita del prodotto dovrebbe collocarsi attorno al 6 per cento; il rapporto tra il debito pubblico e il PIL si ridurrebbe già quest’anno, con un netto miglioramento rispetto alle previsioni formulate solo pochi mesi fa". Lo sottolinea il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla Giornata del Risparmio. "È uno scenario - spiega- che resta fortemente dipendente dal mantenimento di un sostanziale sostegno da parte delle politiche economiche che, rispetto alla fase di emergenza, può essere più mirato e soprattutto volto a stimolare il potenziale di offerta dell’economia".

In particolare, per il tempo indeterminato l'Inps registra che la variazione positiva risulta pari a 170.000 unità mentre tutte le altre tipologie contrattuali evidenziano una variazione complessiva pari a quasi 435.000 unità. Se confrontiamo la situazione a luglio 2021 con quella a luglio 2019 registriamo un saldo decisamente positivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+393.000): si sommano infatti risultati positivi sia nella prima che nella seconda annualità considerata; per l’insieme degli altri contratti, solo grazie al forte recupero degli ultimi mesi si registra, rispetto a luglio 2019, una variazione modestamente positiva (+44.000).

Inoltre per il lavoro occasionale, l'Inps rileva infine che la consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (Cpo) a luglio 2021 si attesta intorno alle 17.000 unità (in aumento del 3% rispetto allo stesso mese del 2020); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 287 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (Lf), a giugno 2021 essi risultano circa 11.000, in flessione del 96% rispetto a luglio 2020, mese in cui si era registrato un forte sviluppo dell’utilizzo del Libretto Famiglia da ricondurre all’introduzione del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting previsto dal DL n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”); l’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 190 euro.