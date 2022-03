Industria, produzione in calo. La crisi pesa sul Pil per lo 0,7% (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

10 mar 2022 ore 07:31

Secondo quanto riporta Enrico Marro per il Corriere della Sera, la produzione industriale è calata per il secondo mese di fila, toccando a gennaio un -3,4%. L'Istat ha osservato che sarebbero calati tutti i settori d'attività, dall'energia (-5,2%), beni di consumo (-3,6%), beni intermedi (-3,4%), beni strumentali (-1,6%). Risultano negativi anche i valori a confronto con febbraio 2020, mese antecedente allo scoppio della crisi sanitaria. E adesso, spiega l'Istat, "con la guerra in Ucraina la situazione potrebbe peggiorare". L'Istat valuta che, solo considerando lo "shock sui prezzi dei beni energetici rispetto a uno scenario base", ci sarà "un effetto al ribasso sul livello del Pil nel 2022 di 0,7 punti percentuali" rispetto allo scenario base di 4,7%.

Il Ministro dell'Economia Daniele Franco sarebbe già al lavoro su un documento che "registrerà il peggioramento delle previsioni sul Pil e di conseguenza su deficit e debito", spiega il quotidiano. In pratica, la guerra "ha già bruciato quei margini di miglioramento che avrebbero sostenuto l’obiettivo di mantenere politiche espansive e di sostegno all’economia" senza ricorrere a scostamenti di bilancio, ampliando così il deficit. E il caro energia impone che lo Stato stanzi presto nuovi fondi per sostenere le famiglie.

