Il ritorno (dal primo settembre) delle cartelle esattoriali (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

25 ago 2021 ore 07:26

Da settembre l'Agenzia delle Entrate potrà ricominciare a spedire le cartelle esattoriali, attività che era stata sospesa a marzo 2020 e poi rimandata con la pandemia.

Secondo quanto riportato da Fausta Chiesa per il Corriere della Sera, si parlerebbe di 20 milioni di cartelle esattoriali rimaste indietro. L'Agenzia le invierà gradualmente, cominciando da quelle a rischio di prescrizione.

Dal 25 agosto però sarà anche possibile, per i lavoratori iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali autonome, fare domanda per l'esonero parziale dai contributi e dai debiti fiscali per autonomi e professionisti. Ne beneficerà chi nel 2019 ha guadagnato meno di 50mila euro e nel 2020 ha subito un calo del fatturato almeno del 33%. L'opportunità rimarrà aperta fino al 30 settembre.

