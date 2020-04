Il piano von der Leyen: mille miliardi di bond per i Paesi in difficoltà (La Repubblica)

20 apr 2020 ore 07:15

Il quotidiano descrive il piano, dal controvalore di almeno mille miliardi di euro, che sta prendendo corpo in sede europea per aiutare i paesi in difficoltà.

Il denaro sarebbe raccolto sui mercati "con bond europei gestiti dalla Commissione, da versare ai Paesi più colpiti dalla pandemia in parte sotto forma di aiuti a fondo perduto, in parte come prestiti a tassi contenuti da rimborsare non prima di 20 anni".

Il piano, che Ursula von der Leyen e Charles Michel dovrebbero presentare ai leader dell’Unione Europa in occasione del video summit di giovedì prossimo, avrebbe alcuni problemi, come i tempi dell’operazione. Inoltre i Governi rimangono spaccati "sugli strumenti per rilanciare l’economia europea depressa dal Covid 19: da un lato il fronte della solidarietà guidato da Francia, Italia e Spagna, dall’altro i paesi contrari alla mutualizzazione del debito, ovvero Germania, Olanda, Austria, Svezia, Finlandia e Danimarca".

