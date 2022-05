Il grande errore di Fed e Bce. E adesso si rischia la stagflazione (Affari & Finanza - La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

16 mag 2022 ore 07:39

Per mesi, Fed e BCE hanno continuato a rassicurare i mercati affermando che l'inflazione era solo un fenomeno transitorio, ma adesso il problema è più complesso: come fermare l'aumento dei prezzi senza soffocare la crescita? Francesco Guerrera scrive per Affari & Finanza di La Repubblica e spiega che per più di 10 anni le principali banche centrali (BCE, Fed, Banca d'Inghilterra e Banca del Giappone) hanno cercato di rianimare le economie con denaro a poco prezzo e acquisti di obbligazioni governative, oltre che sussidi miliardari. Adesso il problema è opposto.

Il rischio? Che si faccia troppo poco, attendendo troppo tempo per alzare i tassi e finendo in una spirale inflazionistica simile a quella degli anni '70. Se decidessero di forzare la mano, il rischio sarebbe invece quello della stagflazione, "una crisi economico-finanziaria in cui la recessione verrebbe accompagnata dall'inflazione". L'errore di BCE e Fed era guidato da ragioni economiche: pensavano infatti che "la causa dell’inflazione fosse dovuta a uno shock dell’offerta: un balzo nel costo dell’energia e altri movimenti provocati dalla riattivazione nel settore dei servizi dopo lo stallo della pandemia".

