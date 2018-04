Il caso dei derivati del Tesoro. Lo Stato contro i grand commis (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

19 apr 2018 ore 08:08

Il quotidiano descrive quello definito “un tipo di procedimento che non si era mai visto né in Italia né in altri Paesi”: un processo a vari dirigenti pubblici per danno erariale. Per oggi, alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti, è fissata la prima udienza per due ex ministri dell’Economia ed ex direttori generali del Tesoro, Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco, l’attuale direttore generale Vincenzo La Via e l’ex dirigente generale del debito pubblico, Maria Cannata.

L’accusa è quella non di aver agito con dolo, ma di essere stati negligenti nel caso dei costi sostenuti dallo Stato nella chiusura di alcuni contratti derivati con Morgan Stanley fra fine 2011 e inizio 2012.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.