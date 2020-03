L’idea italiana dei coronavirus bond. L’ipotesi di uso dei fondi del Mes (Corriere della Sera)

18 mar 2020 ore 07:38

Il Corriere della Sera ha analizzato le idee allo studio della commissione Europea per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica dovuta all’epidemia di coronavirus.

In particolare, il quotidiano ha segnalato l’Italia “ha avanzato l’ipotesi di lavorare a strumenti come i «coronavirus bond» o un fondo di garanzia europeo”. In alternativa, è stato proposto l’utilizzo dei fondi del MES (Meccanismo europeo di stabilità), che può contare su risorse fino a 410 miliardi di euro, ma senza vincoli e senza l’intervento della troika.

Tuttavia, il quotidiano ha ricordato che sarà difficile arrivare a una soluzione, in quanto a Bruxelles bisognerà trovare un accordo tra le linee adottate dai paesi del Nord Europa e gli Stati del Sud.

