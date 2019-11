Gualtieri: asili nido gratis da gennaio (Corriere della Sera)

13 nov 2019 ore 07:49

Il quotidiano riprende quanto indicato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri sugli asili nido. Che dal primo gennaio 2020 saranno gratis "per la grande maggioranza delle famiglie" grazie a un bonus "che potrà arrivare fino a 3 mila euro".

La misura, secondo il Tesoro, sarà "importante non solo per il welfare ma anche a sostegno dell’occupazione femminile e della mobilità sociale".

Gualtieri è intervenuto in audizione in Parlamento sulla legge di Bilancio e non ha parlato solo di asili nido. In arrivo ci sarebbero "correzioni alla plastic tax, che va riformulata per evitare che abbia effetti negativa sulla filiera produttiva, e per la stretta fiscale sulle auto aziendali, che dovrebbe valere solo sui nuovi contratti".

Le modifiche arriveranno senza modificare i saldi della manovra, trovando le coperture.

