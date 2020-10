Google ora tratta con gli editori. Pagherà per le news (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

2 ott 2020 ore 07:31

La Repubblica evidenzia il nuovo progetto di Google che vede la società impegnata per la prima volta nella diffusione di contenuti pagando direttamente gli editori. Showcase, il nuovo servizio dell'azienda americana, sarà disponibile su tutti gli smartphone e tablet nella sezione di Google News. Questa operazione, secondo l'articolo di Beniamino Pagliaro, costerà ad Alphabet circa un miliardo di dollari in tre anni.

Molti accordi sarebbero già stati siglati con diverse testate giornalistiche e il progetto dovrebbe partire prima in Germania e Brasile per poi essere diffuso in molti altri Paesi a livello internazionale. Tuttavia "non sarebbe oro tutto quello che luccica": secondo il quotidiano molti editori importanti non avrebbero aderito all'iniziativa, ad esempio Axel Spinger in Germania, e alcune associazioni si sarebbe dette contrarie all'iniziativa, tra cui l'Enpa, l'associazione degli editori europei.

