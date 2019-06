Gli alleati provano a resistere: reddito e quota 100 rimangono (Corriere della Sera)

6 giu 2019 ore 08:22

Il quotidiano riporta le reazioni delle forze governative alle raccomandazioni della Commissione Europea che ha ufficializzato ieri che sarebbe "giustificata una procedura per disavanzi eccessivi in relazione all’andamento del debito pubblico italiano nel 2018" (Italia, giustificata una procedura per disavanzi eccessivi).

Il prossimo martedì il ministro dell’Economia Giovanni Tria illustrerà la posizione ufficiale del governo italiano in Parlamento. Il responsabile del dicastero è sicuro che "si aprirà un dialogo costruttivo" ma anche che "reddito di cittadinanza e quota 100 non verranno toccati".

Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha dichiarato invece che una nuova manovra non sarebbe in arrivo visto che "aumentare le tasse in Italia in questo momento è l’ultima cosa da fare" mentre l'altro vicepremier Luigi Di Maio ha puntualizzato che "andremo in Europa e ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità, non per distruggere ma per costruire".

