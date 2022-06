Giavazzi: tassi e inflazione, attenti a non frenare la domanda (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

14 giu 2022 ore 07:38

Secondo Francesco Giavazzi, consigliere economico del premier Mario Draghi, per frenare l’inflazione è necessario un tetto al prezzo del gas. Le dichiarazioni dell'economista compaiono in un articolo del Corriere della Sera, firmato da Giuliana Ferraino. Secondo l'esperto, non avendo altri strumenti per contenere l’aumento dei prezzi (e rispettare il proprio mandato), la BCE utilizza il rialzo dei tassi di interesse, una soluzione che rischia di frenare la domanda. Un limite al costo della materia prima, ragiona Giavazzi, richiederebbe invece un intervento dei governi. La seconda ipotesi avrebbe il vantaggio di non rallentare la crescita.

Per il nodo del debito pubblico la soluzione è spendere al meglio i fondi del PNRR. Lo spread delle obbligazioni di stato italiane è aumentato di recente a 246 punti, “quanto lo spread di tutti i titoli che hanno come rating la tripla B”, nota Giavazzi. Come “risalire” a una doppia B? “Dobbiamo migliorare l’affidabilità del Paese - è la ricetta del consigliere - riducendo il nostro debito pubblico. E abbiamo imparato che il debito si riduce con la crescita”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.