Germania, l’industria frena. Paese in recessione nel 2023 (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

16 gen 2024 ore 07:54

Isabella Bufacchi per Il Sole24Ore riporta quanto dichiarato dagli economisti DZ Bank sull'anno difficile per l'economia tedesca, la quale si è confrontata con l'inasprimento della politica monetaria nell’area dell’euro, la crisi energetica e alta inflazione, con un conseguente calo dei consumi per le famiglie e nel settore pubblico e l'aumento dei costi per l'industria ad alta intensità energetica.

Alcuni economisti ipotizzano per la prima metà del 2024 un proseguimento del trend negativo, con un debole recupero nel secondo semestre. Altri economisti, più ottimisti, non escludono la crescita del Pil nel 2024.

Ciononostante, il 2023 ha sollevato, secondo il quotidiano, una certa quantità di dubbi sulla tenuta dell'economia tedesca, visto anche il costo esorbitante della transizione energetica. L'anno appena concluso potrebbe rivelarsi uno spartiacque dopo l’era 2012-2022, "perché in questi undici anni in cui l’economia tedesca è cresciuta in media dell’1,2%," spiega il quotidiano.

