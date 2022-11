Gas, tetto al prezzo: arriva la proposta Ue ma è già divisiva (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

23 nov 2022 ore 07:43

Il price cap sul gas è stato approvato dalla Commissione Europea, ma la sua messa in pratica risulta "ipotetica", spiega C.T. per La Repubblica. Infatti la formulazione ha provocato più di un dissenso e probabilmente porterà a un fallimento in occasione del Consiglio dei ministri Ue dell’Energia.

Secondo il regolamento, questo price cap scatterebbe in presenza di due condizioni: il prezzo del gas deve superare per almeno due settimane la quotazione di 275 euro per megawattora nella borsa TTF di Amsterdam e la differenza con il prezzo del gas liquefatto (Gnl) deve essere superiore a 58 euro per almeno dieci giorni.

Si tratta di condizioni che il quotidiano reputa impossibili: anche nel periodo di maggiore tensione, lo scorso agosto, i due presupposti "si sarebbero configurati con estrema difficoltà". In altre parole, la decisione della Commissione sia costruita su misura per non far mai scattare il provvedimento.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.