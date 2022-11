Gas, tariffe in calo del 12,9%. Pronti 15 miliardi per le bollette (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

4 nov 2022 ore 07:30

Le bollette del gas scendono: le nuove tariffe Arera prevedono infatti un calo del 12,9% rispetto al terzo trimestre 2022 per i 7,3 milioni di utenti del mercato tutelato.

Si tratterebbe della tariffa valida per chi è in regime di prezzo amministrato solo per il mese di ottobre, poiché, spiegano Fausta Chiesa e Fabio Savelli, il nuovo metodo di calcolo introdotto dall’Autorità Arera per il quarto trimestre di quest’anno prevede una tariffazione mensile basata su prezzi del gas sul mercato italiano Psv di ottobre. In altre parole, per la prima volta sull'andamento reale della materia prima, e non sulle stime derivate dall'andamento dei futures del Ttf in Olanda (in quel caso l'aumento sarebbe stato del 70%). Nonostante il calo, il costo del gas rimane ancora molto alto rispetto al passato. Arera prevede un'evoluzione in crescita del 20-25% rispetto ai prezzi attuali per il periodo di dicembre-gennaio.

Nel frattempo, il governo appena insediato è al lavoro su un quarto pacchetto di aiuti con uno stanziamento fino a 15 miliardi di euro, frutto combinato del tesoretto del governo Draghi e dalle maggiori entrate dell'aumento del Pil nel terzo trimestre.

