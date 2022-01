Franco: 2022, crescita oltre il 4% (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

28 gen 2022 ore 07:29

Se è vero che la ripresa economica sta correndo, si teme che gli effetti dell'aumento dei prezzi dei beni energetici possano rallentarla. Secondo quanto riportato da Andrea Ducci per il Corriere della Sera, questa sarebbe la sintesi della posizione di Daniele Franco, ministro dell'Economia.

Il 27 gennaio 2022 lo spread si assestava a 134, e nelle parole del ministro si evince un "cauto ottimismo". Si parla di una crescita del 6,5% nel 2021, mentre nel 2022 si assesterà invece al più del 4%. Niente a che vedere con i dati del 2020 e il calo del PIL dell'8,9%.

Franco ventila l'ipotesi che, dopo lo stanziamento di 5,5 miliardi di euro per "mitigare i rincari delle bollette", il governo possa intervenire ancora per far fronte a nuove situazioni d'emergenza.

