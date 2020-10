Fondimpresa, ecco avviso con 10 milioni di euro per micro e piccole imprese

Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, presenta il nuovo avviso 2/2020 micro e piccole imprese.

20 ott 2020 ore 14:52

A cura di Labitalia/Adnkronos





"L’avviso 2/2020 - afferma il presidente Scuotto – è un’opportunità importante per micro e piccole imprese, prevede uno stanziamento iniziale di 10 milioni di euro per la realizzazione di Piani formativi condivisi, esclusivamente interaziendali.

Abbiamo per le mani uno strumento innovativo, ideato a sostegno della fase di ripresa delle imprese e del Paese in un periodo di emergenza sanitaria. Un ulteriore aiuto alle nostre aziende deriva dal fatto che tra i destinatari del Piano possano essere inseriti i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, in deroga e gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal contratto", spiega.

"Per la prima volta -prosegue Scuotto- nell’ambito della misura di finanziamento del contributo aggiuntivo, le aziende potranno delegare a Fondimpresa il pagamento del fornitore individuato, evitando l’onerosità dell’anticipo dei costi del piano formativo. Questo per noi significa non lasciare sole le nostre imprese nel momento del bisogno, offrire loro la possibilità di una spinta per ripartire, per reagire insieme ed affrontare il futuro. L’avviso 2/2020 è un’opportunità da non perdere per tutte quelle aziende che non hanno mai presentato un piano con Fondimpresa", spiega ancora.

"Fondimpresa -afferma il presidente della territoriale delle Marche Cipriani- attraverso le nuove iniziative dimostra di essere vicino anche alle aziende del nostro territorio; con l’avviso 2/2020 vengono stanziati, infatti, 10 milioni di euro destinati alla formazione di micro e piccole imprese e ciò vuol dire che oltre 2000 aziende marchigiane potranno ottenere un contributo di importo compreso tra i 1500 e 3000 euro per formare al meglio i propri dipendenti". La presentazione dei piani a valere sull’avviso 2/2020 di Fondimpresa sarà consentita dalle 9 di oggi 20 ottobre fino alle 13 del 31 dicembre 2020. Tutto il materiale è consultabile sul nostro sito www.fondimpresa.it.