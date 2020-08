Fondi Ue per l’occupazione, pronti 27,4 miliardi per l’Italia (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

25 ago 2020 ore 07:48

Il Corriere della Sera analizza il tema dei fondi europei legati all'occupazione e al sostegno degli stati dell'eurozona che dovrebbero arrivare ad un controvalore di 81,4 miliardi di euro attraverso il fondo Sure.

L'articolo di Francesca Basso evidenzia la quota spettante all'Italia che, secondo il quotidiano, dovrebbe ammontare a circa 27,4 miliardi di euro concessi ad un tasso agevolato rispetto all'approvigionamento sul mercato finanziario e con un risparmio per il Paese di circa 5,5 miliardi di euro in 15 anni. Il fondo Sure, che sarebbe nato per sostenere gli stati in difficoltà a causa del Covid19, dovrebbe essere utilizzato per finanziare l'occupazione ed in particolare la cassa integrazione, le indennità, i congedi parentali i voucher baby sitter e altre misure a sostegno del lavoro.

La data per l'erogazione del finanziamento non sarebbe stata ancora fissata, ma non tutti i paesi dovrebbe comunque chiedere l'accesso al fondo. Le richieste di Ungheria e Portogallo sarebbero al vaglio mentre la Francia non farebbe domanda.

