Fondazioni, al via il risiko tra gli istituti più piccoli (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

23 dic 2022 ore 07:37

Secondo quanto riporta Andrea Greco per La Repubblica è in arrivo la misura con cui il governo aiuterà le Fondazioni bancarie ad inglobare enti troppo piccoli o malmessi. Con la nuova misura il governo concederà un credito d'imposta al 75% delle erogazioni in denaro previste a beneficio dei territori in gravi difficoltà. Per rientrare in quest'ultima categoria i requisiti sono: patrimonio contabile non oltre i 50 milioni di euro e i bilanci 2017-2021 devono contenere tagli delle erogazioni di almeno il 30% rispetto al 2012-2016

La relazione tecnica spiega che: "in caso di fusione tra due Fondazioni bancarie, la più grande e incorporante ottenga un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni che farà sui territori dell’incorporata" riporta Greco. In sintesi, questo permetterebbe la trasmissione di alcune risorse a determinati settori, come sanità e ricerca o cultura.

Nonostante ciò, il progetto non sembra decollare, con le 86 Fondazioni che non hanno ancora effettuato troppe acquisizioni. Le ipotesi aperte rimangono quelle nelle aree più popolate di enti, come nel Piemonte o in Emilia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.