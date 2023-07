L’Fmi all’Italia: bene gli impegni sul debito (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

27 lug 2023 ore 07:46

Il Fondo Monetario Internazionale promuove gli sforzi dell'Italia, con lodi esplicite alla "resilienza dell’economia agli shock in sequenza" e alla "forte ripresa nel prodotto e nell’occupazione", segnalando però che c'è ancora del lavoro da fare per mettere in atto il PNRR. A riportare queste indicazioni è Gianni Trovati per Il Sole24Ore, il quale scrive nel suo articolo che l'FMI avrebbe abbassato a "moderati" i rischi di stress sul debito.

Secondo FMI la sfida decisiva sarà quella che riguarda un debito pubblico che rimane ancora "molto alto" e che richiede "ambiziose riforme strutturali per aumentare produttività e crescita strutturale", oltre che un consolidamento dei conti sostenuto da una riforma fiscale orientata ad ampliare le basi imponibili e adesione agli obblighi tributari, senza cedimenti o sanatorie ulteriori.

FMI critica inoltre l'introduzione di una possibile flat tax, poiché porterebbe a un significativo calo delle entrate, l'innalzamento del tetto del contante e la promozione di politiche di educazione e incentivo per l'occupazione giovanile, oltre che porre un freno alla spesa previdenziale.

