Fitch declassa il debito italiano. Bonus da 800 euro con limiti al reddito (Corriere della Sera)

29 apr 2020 ore 07:23

Il Corriere della Sera ha riportato la notizia che l’agenzia Fitch ha tagliato di un livello il rating sul debito sovrano dell’Italia, portandolo da “BBB” a “BBB-”; si tratta dell’ultimo livello prima del passaggio tra emittenti speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono passate da “Negative” a “Stabili”. Fitch ha giustificato la decisione con l’aumento del debito pubblico e del deficit in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da coronavirus. In particolare, l’agenzia prevede un calo del Pil italiano dell’8% nel corso del 2020 e un balzo del rapporto Debito/Pil al 156%. Tra i punti di forza dell’Italia Fitch ha evidenziato “il basso livello di debito privato e la posizione finanziaria netta con l’estero vicina all’equilibrio”.

Intanto, il Corriere della Sera ha segnalato che il bonus per i lavoratori autonomi salirà da 600 a 800 euro, ma la richiesta sarà riservata solo a coloro che hanno dichiarato redditi inferiori a 35mila euro lordi.

