Fisco, la rottamazione possibile solo per le cartelle già ricevute (La Repubblica)

12 gen 2021 ore 07:34

In queste ore, ci sono circa 50 milioni di cartelle e avvisi in partenza dall'Agenzia delle Entrate e dalla Riscossione, e si teme un effetto sull'ordine pubblico e sulla pandemia. Lo fa sapere La Repubblica, in un articolo di Roberto Petrini, nel quale il giornalista immagina la spedizione di quattro milioni di raccomandate al mese per smaltire l'arretrato entro un anno, con file impossibili agli uffici postali. Tra gli avvisi, ricorda Ruffini, ci sono avvisi bonari e pignoramenti ed è opportuno effettuare uno scaglionamento.

L'Agenzia, infatti, dopo il blocco del 31 dicembre, ha accumulato un invio dovuto di 50 milioni di atti. Per risolvere la questione si ipotizza da più parti la possibilità di una Pace Fiscale da discutere in sede parlamentare. Tuttavia, prima di effettuare una rottamazione o uno stralcio, è opportuno che il contribuente sappia quanto deve al Fisco, e nessuna sanatoria sarebbe in grado di bloccare l'invio di 50 milioni di cartelle.

La soluzione? Una diluizione su un lungo periodo. Nel frattempo si valutano le modalità di una riforma fiscale.

