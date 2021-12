Evergrande non paga i bond. E Pechino commissaria il colosso immobiliare (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

8 dic 2021 ore 08:04

La Repubblica ha dato ampio risalto alla situazione del colosso immobiliare cinese Evergrande su cui pesano debiti per un ammontare di 309 miliardi di dollari. Gianluca Modolo ha ricordato che il 6 dicembre sono scaduti i termini per il pagamento della cedola da 82,5 miliardi di dollari. "Nonostante quanto riportato da alcuni obbligazionisti (notizia pubblicata anche da Bloomberg) non è chiaro se la società sia riuscita o meno a onorare il pagamento. S&P parla già di default inevitabile", ha segnalato il quotidiano.

Per evitare problemi più gravi, come eventuali default a catena La Repubblicata ha segnalato che è intervenuto direttamente il governo cinese. In paerticolare, Pechino ha annunciato la creazione di un comitato interno guidato dal numero uno di Evergrande Hui Ka Yan per "mitigare ed eliminare i rischi futuri".

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.