Euro digitale, la Bce accelera per superare Cina e Facebook (Corriere della Sera)

di Redazione Lapenna del Web

15 lug 2021 ore 07:44

La Bce va avanti con il progetto di un euro digitale. Lo scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera, evidenziando come quella dell’Unione per una moneta elettronica sia una partita che si gioca contro la Cina e Facebook. Il gigante orientale vuole arrivare per primo nel dare agli utenti mezzi per le transazioni digitali. E Facebook potrebbe sfruttare la rete da 3 miliardi di account attualmente presenti sulla popolatissima piattaforma di social networking. Si tratta allora di una mossa che, come sottolinea l’italiano Fabio Panetta dell’esecutivo della Bce, è funzionale a garantire ai paesi del continente un’autonomia strategica.

“Significa che nel giro di qualche anno i singoli cittadini europei potranno disporre di un piccolo conto, forse fino a un massimo di tremila euro per volta, direttamente presso la Bce”, spiega Fubini sul quotidiano di via Solferino. “Con quello dovrebbero poter compiere acquisti al dettaglio piccoli e medi attraverso lo smartphone o con un mezzo simile a una carta di credito. Del tutto gratis e con tutte le garanzie di sicurezza o privacy del denaro contante”.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.