Enria (Bce): se il Covid cala ok ai dividendi per le banche (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

10 giu 2020 ore 06:59

Il Sole24Ore torna sugli effetti del Covid19 sul sistema bancario. Il settore chiede di avere dei chiarimenti sulle tempistiche di restrizione nella distribuzione dei dividendi e sulla ricostituzione dei buffer.

L'articolo di Isabella Bufacchi riporta le dichiarazioni rilasciate da Andrea Enria, responsabile della vigilanza BCE-SSM. Sulla possibilità che le restrizioni possano essere ritirate, l'economista si è detto "molto propenso, se non ci sarà una seconda ondata di contagi e ci sarà una ripresa sufficientemente solida dell’economia". Enria ha poi dichiarato che "potremmo dare il disco verde anche ai buyback e al pagamento di dividendi straordinari, ma solo nel caso in cui altri rischi non dovessero manifestarsi".

Il quotidiano evidenzia infine come il settore avrebbe risentito sul mercato delle raccomandazioni di posticipare la distribuzione di cedole fino al 2021 che avrebbe rilasciato lo European Systematic Board.

