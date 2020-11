Elezioni presidenziali USA e scenari sui mercati finanziari

di Redazione Lapenna del Web

3 nov 2020

In queste ore sono in corso le elezioni presidenziali statunitensi, tra le più importanti in termini di ricaduta sui mercati. Secondo un'analisi di Giordano Lombardo - fondatore e CEO di Plenisfer SGR - lo scenario peggiore nel breve periodo sarebbe quello di un risultato contestato. Lungaggini su chi abbia effettivamente vinto, spogli elettorali "all'ultima tessera" per determinare chi abbia effettivamente trionfato e potenziali tensioni sociali nei periodi diretamente successivi al 3 novembre. Questo fattore, sommato alla risalita della curva pandemica - in abbinamento a nuove misure restrittive da parte dei governi - sarebbe fonte di grande volatilità e scarsa propensione al rischio.

Cosa accadrà una volta accertato il vincitore delle elezioni? "La priorità del candidato che risulterà vittorioso, indipendentemente da quale sarà, passerà dall’obiettivo di vincere le elezioni a quello di sostenere la domanda interna e la crescita economica", ha segnalato Giordano Lombardo. Le modalità differiranno in base al vincitore, ma le procedure saranno avviate per avere effetto già nei primi mesi del 2021. Parallelamente con il rilancio economico vi saranno gli interventi mirati alla sanità: famiglie più sicure sono famiglie fiduciose nel futuro, protette in attesa dell'arrivo del vaccino.

Solo in questo caso - segnala l'esperto - si potrà assistere a una ripresa della fiducia degli investitori sugli USA e sul resto del mondo - con attenzione ai possibili deficit pubblici di paesi sviluppati. "Questo indurrà finalmente molti operatori a interrogarsi sulla loro sostenibilità. E a chiedersi per quanto tempo ancora le banche centrali potranno tenere ancorati i rendimenti dei titoli pubblici ai livelli attuali, bassissimi se non negativi", ha sottolineato Giordano Lombardo.

