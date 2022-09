Effetto Bce sui titoli di Stato: rendimento dei Btp sfonda il 4% (La Repubblica)

di Redazione Lapenna del Web

12 set 2022 ore 07:24

Secondo quanto scrive Giovanni Pons per La Repubblica, il selloff sui bond, con il rendimento dei Btp che è salito oltre il 4%, è dovuto dalla necessità di incorporare gli ulteriori prossimi aumenti dei tassi. I corsi azionari, invece, hanno ottenuto rendimenti positivi in scia alla possibilità di un accordo europeo per applicare un tetto al prezzo del gas.

"E' evidente che la decisione all’unanimità di giovedì sui tassi allinea la banca centrale europea all’impostazione già adottata dalla Fed americana, cioé quella di dare priorità assoluta alla lotta all’inflazione rispetto ai timori di un indebolimento della crescita dell’economia", riporta Pons. Se l'atteggiamento sembra essere simile, diversa è invece la causa dell'inflazione. In Ue le principali cause sono la scarsità d'offerta e la guerra in Ucraina che ha causato un'impennata dei costi dell'energia.

Gli occhi sono puntati su ciò che farà l'Italia, che secondo quanto ipotizza Pons, per ottenere il consensus dei mercati dovrà continuare sul percorso delineato dal governo Draghi e ottenere le risorse messe in campo dal Pnrr. "Bisogna stare attenti a non caricare sulle prossime generazioni il costo di emettere nuovo debito per varare misure di contenimento" sottolinea Ignazio Visco, governatore di Bankitalia. Per poter usufruire dello scudo anti spread, ci sarà la neccesità di rigore nei conti pubblici.

