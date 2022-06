Draghi: tetto Ue ai prezzi del gas per limitare aumento inflazione (Il Sole24Ore)

di Redazione Lapenna del Web

10 giu 2022 ore 07:16

Nel discorso di apertura della sessione ministeriale dell'Ocse a Parigi, Mario Draghi ha sottolineato come le prospettive per l'economia siano in peggioramento, in conseguenza all'inflazione e al caro energia dovuto al conflitto in Ucraina.

Carlo Marroni su Il Sole24Ore ha riportato le proposte del premier italiano, tra cui l'ipotesi di approvare un tetto europeo dei prezzi per le importazioni del gas russo, il quale "potrebbe limitare l’incremento dell’inflazione e ridurre i flussi finanziari verso Mosca".

Maro Draghi ha portato sul tavolo anche il tema dei salari (che dovranno recuperare il potere d'acquisto) e la reintroduzione di uno strumento come Sure per contrastare il caro energia. Queste azioni, spiega il premier italiano, non possono però diventare una scusa per tradire gli impegni a raggiungere gli obiettivi climatici prefissati a contrasto del cambiamento climatico.

