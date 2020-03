Draghi: siamo in guerra, agiamo insieme (Corriere della Sera)

26 mar 2020 ore 07:40

Il quotidiano riprende un articolo scritto sul Financial Times dall'ex presidente della Bce Mario Draghi. Secondo Draghi, che ritiene che "stiamo affrontando una guerra e dobbiamo mobilitarci di conseguenza" è necessario difendere la capacità produttiva con immediati sostegni di liquidità. Sarà fondamentale avere "una linea finanziaria espansiva per affrontare i gravi contraccolpi economici provocati dall’emergenza sanitaria".



Il quotidiano, che mette in evidenza come Draghi sia un "tradizionale sostenitore della stabilità dei conti pubblici nazionali", scrive che l'ex numero uno di Francoforte "stavolta condivide che questa catastrofe eccezionale impone la necessità di spesa degli Stati perché le guerre – il precedente più rilevante – erano finanziate aumentando il debito pubblico".



Una posizione che pare un monito al summit dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, che si terrà oggi, in teleconferenza.

